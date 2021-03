Rifiuti: legale Tosini, in due ore di interrogatorio respinte accuse “non amanti ma amici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ha sostenuto di non essere l’amante di Valter Lozza, non ha negato di esserle amica, ma ha escluso di averlo agevolato” Lo ha detto ad Agenzia Nova l’avvocato Valerio Mazzatosta, legale della dirigente della regione Lazio Flamina Tosini arrestata la settimana scorsa insieme a Lozza, imprenditore nel settore deli rifiuti e proprietario della Mad, società che gestisce la discarica di Roccasecca, quella di Civitavecchia e proprietario del terreno a Monte Carnevale su cui era prevista la nascita della nuova discarica di Roma. Secondo le indagini svolte dai carabinieri del Noe che hanno portato all’arresto dei due contestando i reati di corruzione e concussione, tra gli indagati vi era, oltre che una relazione, anche un continuo scambio di preziosi doni da parte di Lozza, il quale ne riceveva in cambio da Tosini, aiuti e facilitazioni per ottenere l’ampliamento della discarica di Roccasecca ma anche, e soprattutto, l’acquisizione del terreno a Monte Carnevale e velocizzazioni dell’iter per farla diventare la discarica della Capitale. (segue) (Rer)