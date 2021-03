Russia-Italia: Ice, primi per esportazione di macchinari per la lavorazione vetro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comparto delle macchine lavorazione del vetro, l'Italia è il primo esportatore in Russia. Sono i dati forniti da Ice Mosca in occasione dell'apertura nella capitale russa della fiera di settore, Mir Stekla. Le vendite di macchinari italiani per la lavorazione del vetro sono ammontate lo scorso anno a 16,4, milioni di euro con un incremento del 112,5 per cento rispetto al 2019 ed una quota di mercato del 30,2 per cento, ha riferito Francesco Pensabene, direttore di Ice Mosca. (Rum)