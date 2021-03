Germania: Habeck (Verdi) critica governo per gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock, Robert Habeck ha severamente criticato il governo tedesco per la gestione della pandemia di Covid-19. Per l'esponente ecologista, l'elevato numero di contagi rappresenta “una situazione con un annuncio”. Il piano per le riaperture, in vigore dall'8 marzo, è stato avviato “senza creare le condizioni necessarie”. Ora, è la popolazione a “dover pagare per ciò che il governo federale ha combinato”, ha sottolineato Habeck. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, secondo il copresidente dei Verdi non si tratta soltanto di “negligenza in politica sanitaria”. Una simile situazione “distrugge”, infatti, la fiducia dei cittadini nella “capacità di agire e nella prudenza della politica”. Per Habeck, “il governo sta ora spostando la sua incapacità sul popolo”.(Geb)