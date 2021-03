Energia: Brasile, governo annuncia bandi per privatizzare linee trasmissione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato la pubblicazione di tre aste per l'affidamento a privati della costruzione e manutenzione di tre progetti relativi ad altrettante linee di trasmissione dell'energia elettrica, da realizzare entro il 2023. Secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale i tre progetti rientrano nel Programma di partenariato e investimenti (Ppi) del ministero dell'Economia. Il governo ha pubblicato il bando solo della prima asta, approvato dall'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) all'inizio di febbraio. L'asta, prevista per il 30 giugno, riguarderà la realizzazione e manutenzione di 515 chilometri di linee di trasmissione, suddivise in cinque lotti. Le linee attraverseranno sei stati: Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondonia, San Paolo e Tocantins. Il termine per il completamento dei lavori è compreso tra 36 e 60 mesi. L'aspettativa di investimento è di 1,3 miliardi di real (200 milioni di euro). L'avviso deve ancora essere analizzato dalla Corte dei conti federale (Tcu). (segue) (Brb)