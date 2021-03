Rifiuti: legale Tosini, pensare che mia assistita abbia ordito tutto da sola è eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ingegner Tosini che ricopriva molteplici incarichi ha più volte chiesto all’ufficio personale di essere dotata di ulteriori funzionari che potessero aiutarla ma non ha mai ricevuto risposte immediate”. Lo ha detto ad Agenzia Nova Valerio Mazzatosta, legale della dirigente della regione Lazio Flamina Tosini arrestata la settimana scorsa insieme a Lozza per corruzione e concussione. “Pensare che tutto questo possa averlo ordito la sola Tosini, funzionario regione Lazio i cui documenti non sono solo a firma sua ma passati anche al vaglio di altri soggetti, mi sembra un tantino eccessivo”.(Rer)