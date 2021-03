Congo-Brazzaville: elezioni, presidente Sassou N'Guesso in testa nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N'Guesso, appare in testa nella maggior parte dei seggi nelle operazioni di spoglio delle elezioni presidenziali, tenute domenica nel Paese. Sulla base dello spoglio di circa il 40 per cento delle schede consegnate nei 86 distretti congolesi, ha riferito la Commissione elettorale, il capo dello Stato appare in vantaggio e in alcune zone ha ottenuto la totalità dei voti. Il decesso del principale oppositore di Sassou N'Guesso, Guy-Brice Parfait Kolélas, ha tuttavia sollevato alcune considerazioni da parte dei suoi sostenitori. Il direttore della campagna elettorale del candidato morto ieri per complicazioni legate al Covid-19, Christian Cyr Rodrigue Mayanda, ha sottolineato che le operazioni di spoglio continuano e che Kolelas "era in testa in diverse località", mentre diversi attivisti ricordano che l'articolo 70 della Costituzione congolese prevede la possibilità di rinviare il voto nel caso di scomparsa o impedimento di uno dei candidati. A loro avviso la morte di Kolelas, avvenuta mentre veniva trasferito d'emergenza in Francia per ricevere cure, dovrebbe portare all'annullamento dello scrutinio. (segue) (Res)