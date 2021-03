Forza Italia: Giacomoni (FI), incontreremo categorie produttive in ogni Regione e Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia deve farsi promotrice di incontri con tutte le categorie produttive e con le associazioni di categoria a livello regionale e provinciale. Ascoltiamole, prendiamo nota delle loro richieste e rendiamoli partecipi del lavoro che facciamo al governo ed in Parlamento". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, coordinatore della Conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia, nel corso dell’incontro con il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani e i responsabili regionali del partito. "Dobbiamo ribadire - ha continuato - che Forza Italia è la forza della competenza. Siamo un unicum nello scenario politico italiano. Rappresentiamo una sintesi perfetta dei valori occidentali: liberismo, garantismo, europeismo e riformismo. Siamo il partito delle imprese e del lavoro ed oggi più che mai lavoro e imprese vanno difesi. Grazie all’intuizione del presidente Berlusconi è nato questo governo di unità nazionale, che anche se non è il nostro governo, è sicuramente il governo migliore che si potesse avere in questo momento storico e con questo Parlamento". "Diamoci da fare per rivendicare le nostre battaglie e per far tornare a sventolare la nostra bandiera, rivendichiamo con orgoglio l’appartenenza a Forza Italia ed impegniamoci tutti nella campagna per le adesioni e per il 2x1000", ha concluso Giacomoni. (Rin)