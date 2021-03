Francia-Cina: ministero Esteri francese convocherà ambasciatore di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri francese ha fatto sapere che convocherà l'ambasciatore della Cina a Parigi, Lu Shaye, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla sede diplomatica di Pechino giudicate "inaccettabili". In questi ultimi giorni l'ambasciata cinese a Parigi ha attaccato più volte Antoine Bondaz, ricercatore alla Fondazione per la ricerca strategica (Frs), definendolo come una "iena folle" e un "troll ideologico". L'ambasciatore si è anche dichiarato fermamente contrario ad un progetto di visita a Taiwan di un gruppo di parlamentari francesi. "Gli insulti contro dei ricercatori indipendenti e la polemica con dei rappresentanti della Repubblica sono inammissibili e non hanno posto nelle relazioni che l'ambasciata di Cina è incaricata di contribuire a sviluppare tra Francia e Cina", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri francese, Agnès von der Mühl. Secondo una fonte citata dal media francesi, Lu sarà convocato il 23 marzo al Quai d'Orsay.(Frp)