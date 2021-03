Usa: “Nyt”, Biden pianifica nuovo piano economico da 3.000 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha in programma di varare un nuovo piano di stimolo da 3.000 miliardi di dollari, in fase di studio da parte dei consiglieri economici della Casa Bianca. Lo riferisce il “New York Times”. Il piano avrebbe tra i suoi obiettivi principali quello di rilanciare l'economia, ridurre le emissioni inquinanti, combattere le disuguaglianze e stimolare il settore delle infrastrutture. Per finanziare questo ambizioso progetto, l’amministrazione Biden conta di mettere in campo aumenti fiscali sulle imprese e sui cittadini delle fasce di reddito alte. La Casa Bianca ha ridimensionato la notizia, tramite la portavoce ufficiale Jen Psaki. Nel consueto incontro con i giornalisti, infatti, ha affermato che è "prematuro" parlare di un piano simile per l'economia "e non riflette il pensiero della Casa Bianca".(Nys)