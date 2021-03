Usa-Cina: Casa Bianca, non escludiamo nuove sanzioni contro Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito ed il Segretario di Stato degli Stati Uniti hanno espresso "comune e profonda" preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e gli abusi della Cina nella regione dello Xinjiang. Lo riferiscono in un comunicato congiunto diffuso dal dipartimento di Stato Usa, nel quale si sottolinea che "le prove, inclusi i documenti del governo cinese, le immagini satellitari e le testimonianze di testimoni oculari, sono schiaccianti". L'ampio programma di repressione della Cina include severe restrizioni alle libertà religiose, l'uso del lavoro forzato, la detenzione di massa nei campi di internamento, le sterilizzazioni forzate e la distruzione concertata del patrimonio uigura - prosegue il documento. Oggi abbiamo intrapreso un'azione coordinata sulle misure, parallelamente alle misure dell'Unione europea, che inviano un messaggio chiaro sulle violazioni dei diritti umani e sugli abusi nello Xinjiang. Siamo uniti nel chiedere alla Cina di porre fine alle sue pratiche repressive contro i musulmani uiguri e i membri di altre minoranze etniche e religiose nello Xinjiang e di rilasciare coloro che sono stati arbitrariamente detenuti. Il documento si conclude sottolineando "l'importanza della trasparenza e della responsabilità" e con la richiesta alla Cina "di garantire alla comunità internazionale, inclusi investigatori indipendenti delle Nazioni Unite, giornalisti e diplomatici stranieri, l'accesso senza ostacoli allo Xinjiang". Continueremo a stare insieme per puntare i riflettori sulle violazioni dei diritti umani in Cina. Siamo uniti e chiediamo giustizia per coloro che soffrono nello Xinjiang, termina il testo. (Nys)