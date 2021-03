Ue: Bce accelera acquisti titoli nell'ambito del Pepp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha accelerato il ritmo del proprio Programma di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di coronavirus (Pepp). Nella scorsa settimana, le transazioni sono aumentate di circa il 50 per cento, raggiungendo un volume di 21,05 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del massimo dalla settimana precedente al 4 dicembre 2020. A febbraio, la Bce ha effettuato acquisti di titoli per circa 60 miliardi di euro. Durante la riunione dell'11 marzo scorso, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che, nel secondo trimestre del 2020, gli acquisti di obbligazioni pubbliche nell'ambito del Pepp verranno effettuati a “un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno”. Con un dotazione di 1.850 miliardi di euro, l'iniziativa proseguirà almeno fino alla fine di marzo del 2022. “In ogni caso”, il Pepp rimarrà in vigore fino a quando il Consiglio direttivo della Bce “non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata”.(Geb)