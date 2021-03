Bangladesh: scoppia incendio in campo rohingya, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è scoppiato oggi in un campo profughi che ospita migliaia di musulmani rohingya nel distretto di Cox's Bazar, nel sud-est del Bangladesh. Lo ha confermato su Twitter l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, riferendo che "i team di risposta del governo, delle Nazioni Unite e delle ong stanno facendo del loro meglio per contenere le fiamme e limitare i danni". Secondo "Rohan Tv" almeno una donna e due bambini sarebbero morti e molti altri risulterebbero dispersi, mentre a sei ore dallo scoppio dell'incendio ancora si lavora per spegnere le fiamme. Il bilancio potrebbe aumentare. Louise Donovan, portavoce di Unhcr, ha sottolineato che l'incendio ha finora colpito "rifugi, centri sanitari, punti di distribuzione e altre strutture", mentre volontari e soccorritori si sono precipitati sul posto dell'incendio per assistere le persone colpite. Come riferito dall'ong Care, l'incendio è scoppiato in un punto isolato del campo e si è rapidamente propagato in tutta l'area. In un post su Twitter, l'Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite per le migrazioni (Oim) ha detto che l'incendio ha causato "danni estesi visibili".(Res)