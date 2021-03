Cile: Covid, da giovedì due terzi del paese in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha annunciato l'estensione della fase 1 della quarantena ad altri 21 comuni a partire da giovedì 25 marzo a fronte dell'aumento di casi di contagio da nuovo coronavirus in tutto il territorio nazionale. "Assistiamo ad un aumento significativo del numero dei casi (...) dobbiamo riuscire a controllare la pandemia e per questo è necessario ridurre la mobilità", ha dichiarato oggi il sottosegretario alla Sanità, Paula Daza, nella conferenza stampa successiva alla diffusione del bollettino epidemiologico quotidiano. In questo modo passeranno ad essere 42 in totale le giurisdizioni del paese in regime di lockdown, un territorio nel quale, secondo dati ufficiali, vivono 13,7 milioni di persone, cifra equivalente al 69,6 per cento della popolazione. Si tratta di un record assoluto dall'inizio della pandemia che supera anche il registro di luglio del 2020, quando 11 milioni di cileni entrarono nella fase 1 della quarantena nel pieno della prima ondata di contagi. (segue) (Abu)