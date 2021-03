Roma: Ghera (Fd'I), vergognosa parentopoli 5 stelle in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, in una nota dichiara: "Chi di parentopoli ferisce di parentopoli perisce. Chiunque ricorderà le battaglie 'grilline' di qualche anno fa su questo argomento". "Come definirebbero, oggi, gli stessi seguaci di Grillo - prosegue Ghera - i fatti accaduti nelle ultime ore in Campidoglio? La sindaca Raggi e i suoi assessori hanno scambiato Palazzo Senatorio per un ufficio di collocamento ad uso e consumo esclusivo di amici, cugini, conoscenti, mogli e fidanzati utilizzando risorse pubbliche. Sono anni che assistiamo a questa vergognosa pantomima. Consigliamo alla Sindaca di liberare al più presto Roma e i romani dai suoi fallimenti che durano ormai da un lustro". (Com)