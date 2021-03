Vaccini: Cecchetti (Lega), Partito democratico attacca la Lombardia senza conoscere i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, sa di cosa parla quando attacca la Lombardia e la sua sanità? Facciamo notare alla Zampa, poco informata nonostante sia la responsabile Salute del Pd, che la Lombardia ha già somministrato oltre 1 milione e 250 mila vaccini, utilizzando circa l'80 per cento delle dosi ricevute, in media con le altre Regioni. Poi forse la signora Zampa ignora che i disguidi a Cremona sono stati risolti in poche ore, vaccinando tutti, senza sprecare una dose, e non sa che oggi la Regione Lombardia ha azzerato i vertici di Aria, per dare più efficienza a una struttura che aveva avuto degli intoppi, seguendo la regola lombarda del 'chi sbaglia va a casa' ". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (segue) (Com)