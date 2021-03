Vaccini: Cecchetti (Lega), Partito democratico attacca la Lombardia senza conoscere i numeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peraltro quello che è successo alla signora Zampa - prosegue Ceccehtti - non confermata al ministero della Salute ed un motivo ci sarà... La Lombardia sta vaccinando più di ogni altra Regione, sta curando i suoi pazienti, non solo quelli malati di Covid, riceve elogi internazionali per l'efficienza delle sue strutture ospedaliere e per l'eccellenza del suo personale sanitario, che merita solo applausi per il grande lavoro che sta facendo e non critiche gratuite da un Partito Democratico, che cerca di nascondere i suoi problemi interni attaccando ogni giorno la Regione Lombardia". "Forse la Zampa preferirebbe proporci il modello alternativo della Toscana, amministrata dal Pd, che sta vaccinando prima maestri di tennis, modelle e giornalisti televisivi come Andrea Scanzi al posto degli ultra ottantenni?", conclude Cecchetti. (Com)