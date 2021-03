Decreto Sostegni: Lollobrigida (Fd'I), confusione su aiuti a settore montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto Sostegni tanta confusione per il settore della montagna. Il governo ha previsto aiuti basati sulle presenze turistiche ma i dati saranno difficilmente calcolabili e quantificabili e le rilevazioni sono discriminanti per buona parte dei Comuni". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Per alcune tipologie di contributo sarà preso a riferimento, per calcolare il danno, il fatturato del triennio 2017-2019 e per altre solo quello del 2019: un'evidente disparità di trattamento che rischia di essere catastrofica per aree come l'Appennino che due anni fa non ha registrato precipitazioni nevose. Chiediamo cifre certe per i gestori degli impianti a fune e per i maestri da sci, compreso chi, abilitato a insegnare nel 2020, rischia di essere escluso dagli indennizzi. Auspichiamo - conclude Lollobrigida - che saranno convocati i rappresentanti dei Comuni delle zone interessate e le categorie per una più equa ripartizione delle risorse basate sulla reale conoscenza del territorio e degli effetti economici della pandemia sullo stesso". (Com)