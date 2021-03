Vaccini: Carnevali (Pd), a Draghi chiediamo un aiuto straordinario per Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un intervento di aiuto alla campagna vaccinale in Lombardia è quanto mai necessario. È evidente che non basta l'azzeramento di Aria SpA, considerando i tempi che saranno necessari per una sua riorganizzazione". Lo afferma Elena Carnevali, capogruppo dem in commissione Affari sociali alla Camera rivolgendosi al Presidente del consiglio Mario Draghi chiedendo un aiuto straordinario alla Lombardia. Nella nota l'Onorevole Carnevali rileva che "l'arrivo di Poste italiane è già un passo in avanti. Ma è urgente un intervento del commissario nazionale generale Figliuolo, che affianchi la Regione Lombardia per supplirne la carenze e rimediarne gli errori, anche utilizzando in modo massiccio l'esercito e la protezione civile. Bisogna vaccinare tutti gli anziani e i fragili, recuperando il tempo perduto, e poi procedere con le altre categorie, secondo le priorità indicate a livello nazionale". "Nel prossimo trimestre - prosegue l'esponente Dem - saranno oltre 50 milioni le dosi a disposizione dell'Italia e la Regione con oltre 10 milioni di abitanti e con questi ritmi e organizzazione non sarà in grado di allestire una gestione capillare ed efficiente. Le Aziende socio-sanitarie territoriali devono lavorare in sinergia con sindaci che possono mettere a disposizione le loro anagrafi, consentendo di procedere direttamente alla convocazione degli anziani e alla segnalazione ai vaccinatori delle persone fragili che devono essere vaccinate a domicilio". "Solo lei presidente Draghi, insieme al ministro Speranza, ha la possibilità di dare un aiuto tangibile ai cittadini lombardi ormai esasperati e stanchi di tanta disorganizzazione", conclude Carnevali.(Com)