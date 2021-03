Brasile: primo lotto vaccini Covax atterrato a San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto di vaccini della Covax Facility sarà distribuito negli stati e nel Distretto federale in modo proporzionale e uguale nei prossimi giorni in conformità con il Piano nazionale di immunizzazione (Pni) . "Il governo federale ha, finora, messo a disposizione degli stati e dei comuni 30 milioni di dosi di vaccino. Entro la fine di marzo, altri 15 milioni di dosi saranno messe a disposizione dei brasiliani. Questo ci consente già di immunizzare circa il 38 per cento dei gruppi prioritari con la prima dose di vaccino", ha affermato il consigliere speciale del ministero della Salute, Airton Soligo. Secondo il ministero della Salute, entro la fine di marzo altre 1,9 milioni di dosi dello stesso produttore verranno consegnate attraverso l'alleanza globale. Entro maggio, secondo il ministero, verranno consegnate un totale di 9,1 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Secondo il contratto attraverso cui il Brasile ha aderito all'iniziativa, firmato il 25 settembre 2020, il paese avrà accesso a un totale di 42,5 milioni di dosi di vaccini contro il covid-19. (Brb)