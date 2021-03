© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All’ordine del giorno la situazione dei cantieri M4: smobilitazione aree di cantiere inutilizzate, pulizia delle zone circostanti i cantieri, informazioni sul cronoprogramma. Partecipano l’assessore alla Mobilitò Marco Granelli e per M4 Spa il presidente Fabio Terragni, il construction manager Marco Di Paola, la responsabile ambiente e archeologia Francesca Cavalazzi e la responsabile comunicazione Sara Cusatelli.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)REGIONEL'assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, visita due centri vaccinali nel Lodigiano.Via dell'Artigianato 1/3, località San Grato - Lodi (ore 14.00)via Forze dell'ordine - Cupolone, Sant'Angelo Lodigiano (ore 15.00)VARIEEvento “Medicina di genere: a che punto siamo?”, organizzato da Spi Cgil Lombardia, con, tra gli altri, Valerio Zanolla, segretario generale Spi Lombardia; Livia Turco, presidente Fondazione Iotti e Alessandra Kustermann, direttore Unità operativa complessa Policlinico di Milano.Diretta sulla pagina Facebook di Spi Cgil Lombardia (dalle 9.30)Conferenza stampa di presentazione del calendario sportivo ed eventi 2021 dell’Autodromo Nazionale Monza.Modalità telematica (ore 12.00)Dibattito organizzato dall’associazione SpazioMilano, in collaborazione con Upward, per la presentazione del libro "Insegna Creonte. Tre errori nell'esercizio del potere" di Luciano Violante, edito da Il Mulino. A dialogare con l'autore del libro il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Modera Francesco Caroli, segretario di Upward e socio fondatore di SpazioMilano.Diretta sulla pagina Facebook di Spazio Milano (ore 19.00)(Rem)