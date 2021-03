Lombardia: Gallera, cambio di assessore scelta politica, io sarei andato avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulio Gallera avrebbe proseguito il suo lavoro all'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, se non fosse intervenuta la "scelta politica" di un cambio con Letizia Moratti. Lo ha detto ospite di "Zapping", su Rai Radio 1, ammettendo di essere stato stanco, come aveva detto il presidente Fontana. "Mi sono messo sulle spalle, anche mettendoci la faccia costantemente, una situazione complicatissima e difficilissima, anche umanamente e psicologicamente. Dopodiché io sarei assolutamente andato avanti, c'è stata una scelta politica di un cambio e io ne ho preso atto con serenità e sono tornato a fare il consigliere regionale, occupandomi sempre delle conseguenze della pandemia, da un altro punto di vista e cioè quello dei problemi economici e sociali che sta creando", ha detto Gallera, rivendicando le dichiarazioni sul mancato rientro dei sanitari in ferie per le vaccinazioni anti-Covid fatte durante le vacanze natalizie. "C'è stato quasi un gioco. Era l'attacco alla Lombardia e a deformare le mie dichiarazioni. Io rivendico quella mia dichiarazione nella maniera più assoluta: i medici e gli infermieri che sono stremati, perché sono sempre gli stessi da marzo che lavorano in maniera indefessa, e che avevano preso qualche ora di permesso nel weekend del primo gennaio, avevano il diritto di farlo e non dovevano essere costretti a tornare a fare delle vaccinazioni, che potevano essere fatte pochissimi giorni dopo", ha detto l'ex assessore. (segue) (Rem)