Lombardia: Gallera, cambio di assessore scelta politica, io sarei andato avanti (2)

- "Non a caso la Lombardia dopo dieci giorni era la Regione che aveva fatto più vaccini agli operatori sanitari sia in termini assoluti sia in termini proporzionali. Quindi è stata soltanto l'ennesima enfatizzazione sul nulla che qualcuno ha voluto creare", ha rivendicato il consigliere di Forza Italia, parlando di "un'enfatizzazione da parte della stampa di situazioni che non erano reali: noi siamo stati la prima regione colpita, nessuno sapeva niente del virus, nessuno ci aveva dato le mascherine e i tamponi, che dovevano essere dati dallo Stato, e noi l'abbiamo dovuta affrontare brancolando nel buio e l'abbiamo affrontata secondo me in maniera molto dignitosa, salvando delle vite alle persone. E anche gli aspetti organizzativi li abbiamo subito recuperati: noi a giugno eravamo una Regione che faceva 40mila tamponi al giorno, poi 50mila". (Rem)