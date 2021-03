Vaccino: Meloni, se Sputnik V è sicuro non c'è guerra commerciale che tenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "dopo il disastro sulla gestione della campagna vaccinale, la Ue rifiuta un altro potenziale rimedio, lo Sputnik V, per motivi che sembrano avere a che fare più con la geopolitica che con la salute degli europei. È bene ricordare - continua la parlamentare su Facebook - che la Ue ha acquistato dosi Pfizer e AstraZeneca prima ancora che i vaccini venissero validati e messi in commercio, successivamente le case farmaceutiche hanno rallentato la campagna di profilassi in Europa non fornendo le dosi promesse approfittando dei contratti capestro siglati degli incompetenti di Bruxelles, dando priorità a quei Paesi disposti a pagare di più". La leader di Fd'I, poi, prosegue: "Se lo Sputnik V è un vaccino sicuro ed efficace non c'è guerra commerciale che tenga: va valutato e messo in commercio subito, così come va valutato qualsiasi altro vaccino ritenuto potenzialmente utile al contrasto del Covid-19. Il governo italiano si svegli dal torpore - conclude Meloni - ed agisca nell'esclusivo interesse nazionale intervenendo in sede europea o, se necessario, andando avanti per la propria strada". (Rin)