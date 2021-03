Vaccini: Gallera (FI), problema organizzativo è sotto gli occhi di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi oggettivamente c'è un problema di carattere organizzativo che è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto a proposito della campagna vaccinale lombarda l'ex assessore alla Sanità lombardo Giulio Gallera, ospite a "Zapping", su Rai Radio 1. "Ancora una volta il sistema sanitario è pronto e sta dando il massimo di sé, però indubbiamente c'è un problema che in questo caso - come l'avevo vissuto in parte io sulla campagna anti-influenzale - si riscontra su una non efficienza da parte di una società di Regione Lombardia e questo è un dato di fatto", ha detto Gallera, spiegando a proposito di Aria che "a luglio si era deciso di cambiare il direttore generale, pensando che questo potesse portare a un miglioramento della situazione. È arrivato a ottobre il nuovo direttore. Sono passati dei mesi, ma mi sembra che la situazione non sia migliorata. È un dato di fatto che questa società sotto l'egida dell'assessorato al Bilancio, voluta dall'assessore Caparini con grande determinazione, che doveva essere un fiore all'occhiello negli acquisti, nell'informatica e nelle direzioni lavori, ha mostrato delle grandi inefficienze, che in parte io ho provato a tamponare sul tema degli acquisti dei vaccini anti-influenzali e nella gestione di quella campagna, ma che oggi sono molto peggio di allora". Alla domanda se Aria stia funzionando come capro espiatorio, Gallera ha risposto: "Guardandola da fuori mi sembra che il problema organizzativo ci sia tutto. Ognuno poi ha le sue modalità nell'affrontare le tematiche. Io le ho vissute e ho picchiato i pugni nelle riunioni. Però indubbiamente i problemi c'erano e oggi forse sono ancora più forti".(Rem)