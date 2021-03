© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le decisioni in merito ad Aria sono state prese questa mattina in modo collegiale da tutta la giunta dopo oltre un'ora di approfondimenti e valutazioni". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Comunicazione di Regione Lombardia Stefano Bolognini. "Spiace leggere che qualcuno, forse distratto, non si sia sentito coinvolto", conclude Bolognini. (Com)