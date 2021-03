Congo-Kinshasa: Di Maio omaggia memoria Attanasio, Iacovacci e Milambo, loro ricordo nei nostri cuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un mese dalla morte dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica democratica del Congo (Rdc), del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) che li accompagnava, Mustapha Milambo, il viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha pubblicato oggi su Facebook un ricordo del diplomatico. "Il loro ricordo resta impresso nella nostra mente e nei nostri cuori. Non conoscevo Luca di persona, ma al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tutti me lo hanno descritto come una persona solare, positiva e solidale verso il prossimo", scrive Di Maio, nel giorno in cui l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) ha presentato il premio assegnato all'ambasciatore. "Oggi è stato assegnato il premio Ispi, il riconoscimento che conferisce a persone che hanno contribuito a rendere grande l’immagine dell’Italia nel mondo. E questo premio è andato proprio a Luca. Una preghiera per lui, per Vittorio e per Mustapha. Un abbraccio alle loro famiglie", ha concluso Di Maio. (Com)