Usa: delegazione in visita in Messico e Guatemala, focus su questione migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità messicane riceveranno domani una delegazione statunitense di alto livello, composta dall' inviata speciale presidenziale per la frontiera, Roberta Jacobson, l’inviato speciale presidenziale per il triangolo nord del Centroamerica, Ricardo Zuniga e il direttore per l’emisfero occidentale del Consiglio nazionale di sicurezza, Juan Gonzalez. Lo ha annunciato Roberto Alvarez, responsabile per l’America del Nord del ministro degli Esteri messicano. Alla riunione parteciperanno anche rappresentanti della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America latina e i Caraibi (Cepal). “L'argomento principale da discutere sarà la cooperazione per lo sviluppo in America centrale, oltre agli sforzi congiunti per una migrazione sicura, ordinata e regolare”, ha scritto Alvarez sul suo account Twitter. Il viaggio della delegazione Usa proseguirà in Guatemala. La visita si svolge mentre gli Stati Uniti assistono a un aumento dei flussi migratori dell’America centrale.(Nys)