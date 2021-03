Lazio: Astorre (Pd), proposta legge in regione su parità salariale è grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge sulla parità salariale, proposta da Eleonora Mattia, approvata oggi in commissione regionale, è una grande opportunità per la Regione Lazio, che può essere presa da esempio per tutto il territorio nazionale". Lo dice, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio. "Il gender gap è una realtà drammatica per il nostro Paese che deve essere affrontata al più presto - prosegue Astorre - . Un grazie al gruppo del Pd e a chi, in commissione, ha portato avanti seriamente questo tema, con una proposta di legge di cui bisogna essere fieri", conclude. (Com)