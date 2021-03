Argentina-Italia: Diego Armando Maradona junior avrà la cittadinanza argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra, Diego Armando Maradona junior, otterrà la cittadinanza argentina il 25 marzo. Ad annunciarlo è lo stesso ministero degli Esteri argentino attraverso una nota ufficiale diffusa oggi nella quale si precisa che l'atto di ottenimento si terrà nel consolato generale di Roma. "La nostra legge di nazionalità, che prevede questa possibilità per i figli di argentini nati all'estero, permetterà a Maradona di raggiungere quello che ha definito come la realizzazione di un sogno lungamente anelato", si legge nella nota di Buenos Aires. "Ho sempre avuto voglia di ratificare la mia ascendenza argentina, ho sempre avuto chiaro di essere 50 per cento napoletano e 50 per cento argentino, è un orgoglio ed una grande emozione, so che dal cielo mio padre anche sarà orgoglioso", ha detto Maradona junior commentando la notizia la notizia.(Com)