Vaccino: Squeri (FI), furbetti sono categoria vergognosa

- "I furbetti dei vaccini sono una categoria vergognosa: osservare chi trova mezzucci per saltare la fila è uno schifo". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Luca Squeri. "La tutela delle fasce più fragili non è solo una questione di solidarietà - continua il parlamentare -, ma di coscienza civile. Richiedere una corsia preferenziale per l'immunizzazione, senza aspettare il proprio turno, significa privare del vaccino chi ne ha più bisogno. È inaccettabile". (Com)