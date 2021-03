Covid: Coldiretti, Biden proclama 23 marzo Giorno agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 marzo diventa Giornata nazionale dell’agricoltura degli Stati Uniti con un atto che riconosce il ruolo strategico del settore nel pieno dell’emergenza Covid. E' quanto annuncia la Coldiretti in riferimento alla decisione del presidente Usa Joe Biden che per primo fra i leader delle grandi nazionali occidentali ha scelto di dedicare una giornata al lavoro di chi produce cibo coltivando la terra e allevando animali garantendo i rifornimenti alimentari alle famiglie. Il presidente statunitense Biden - sottolinea Coldiretti in una nota - riconosce il ruolo fondamentale dell’agricoltura per la tutela del paesaggio, lo sviluppo economico della nazione, la sicurezza e la salute delle persone attraverso la produzione di cibo che non è mai mancato neanche in questi mesi di pandemia grazie agli sforzi del comparto agroalimentare. (segue) (Com)