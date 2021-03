Covid: Coldiretti, Biden proclama 23 marzo Giorno agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo che in Italia - sottolinea la Coldiretti - è ricoperto con responsabilità e dedizione da quasi 740 mila imprese agricole che insieme a 70 mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio generano per il Paese 538 miliardi di valore lungo la filiera e garantiscono 3,6 milioni di posti di lavoro. Una filiera che ha registrato una continua crescita dell’export raggiungendo la cifra record di 46,1 miliardi di euro nel 2020, secondo l’analisi Coldiretti sui dati Istat che evidenzia come quasi due terzi delle esportazioni agroalimentari siano diretti verso i Paesi dell’Unione Europea, dove il principale partner è la Germania, mentre fuori dai confini comunitari sono proprio gli Stati Uniti il mercato di riferimento dell'Italian food. (segue) (Com)