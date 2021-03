Regno Unito: premier scozzese Sturgeon "non colpevole di aver infranto il codice ministeriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata giudicata "non colpevole di aver infranto il codice ministeriale" sulla gestione delle accuse di molestie sessuali di Alex Salmond, suo predecessore alla guida del partito Snp e della Scozia. L'indagine, guidata da James Hamilton, avvocato irlandese politicamente indipendente, era scattata in seguito all'accusa secondo cui Sturgeon avrebbe mentito o comunque ingannato il comitato ministeriale incaricato di investigare se la prima ministra avesse contribuito ad insabbiare l'indagine per molestie sessuali a carico di Salmond. La prima ministra ha dichiarato a inizio mese di non esserne stata a conoscenza prima che la cosa fosse portata alla sua attenzione dopo alcuni suoi incontri privati con Salmond, affermando pertanto che non avrebbe potuto temporalmente agire con la sua influenza per rallentare o annacquare l'indagine. Qualora fosse stata considerata colpevole di aver infranto il codice ministeriale, ingannando il comitato, Sturgeon sarebbe stata obbligata a presentare le proprie dimissioni da prima ministra, a due mesi dalle elezioni politiche nazionali in Scozia, dove il suo partito a forte trazione indipendentista, l'Snp, è dato come favorito nei sondaggi. (Rel)