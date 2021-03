Milano: Granelli, introduzione Area C non ha influito su aumento passeggeri Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riattivazione di Area C a Milano non ha fatto aumentare il numero dei passeggeri del trasporto pubblico locale. Lo ha spiegato l'assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, intervenendo in Consiglio comunale. "Il trasporto pubblico è monitorato al tavolo della Prefettura con monitoraggi quotidiani dei dati insieme al Politecnico: in queste queste settimane siamo in condizioni di utilizzo delle regole e nel rispetto dei numeri per il trasporto pubblico a anche prima dell'inizio della zona rossa anche l'ora di punta che non ha subito aumenti a seguito del provvedimenti di Area C". "Per cui - ha concluso Granelli - Area C introdotta con differenziazione di orario non ha influito sull'aumento di passeggeri o sul discostamento dei passeggeri nell'orario di punta. Questo era l'obiettivo che ci eravamo dati".(Rem)