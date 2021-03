Cultura: Monza celebra online il sommo poeta nel "Dantedì"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Monza si prepara a festeggiare il "Dantedì", giovedì 25 marzo, la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. In questa occasione la città inaugura le celebrazioni della figura di Dante Alighieri a settecento anni dalla morte del sommo poeta. "In questa estenuante battaglia contro il coronavirus - spiega in una nota l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo - in cui continuiamo ad essere distanti, ma uniti, non potevamo non rendere omaggio alla figura simbolo della cultura italiana, Dante Alighieri. Mai come quest'anno il capolavoro dantesco si carica di un ideale senso di ri-partenza, come se si ripercorresse metaforicamente quel viaggio pregno di significati profondi". Diverse le iniziative previste per la ricorrenza che, al momento, potranno essere fruite solo in modalità online a partire dal 25 marzo con la pubblicazione di alcuni contenuti multimediali sul canale Facebook dei Musei Civici di Monza. Proprio su questo punto insiste l'assessore Massimiliano Longo, che precisa: "Nel rispetto delle norme in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19, in attesa di poter svolgere le attività in presenza, celebriamo l'anniversario dantesco con i contributi multimediali che abbiamo ricevuto dal territorio. La programmazione delle iniziative durerà per tutto l'anno ed è il frutto di una visione inclusiva delle politiche culturali, fondata sulla condivisione dell'esperienza e dell'azione sussidiaria delle istituzioni culturali come catalizzatore dello sviluppo locale. Questa visione ha dato concretamente forma ad una rete di collaborazioni, una forte e strategica partnership del Comune di Monza con le realtà del territorio". (segue) (Com)