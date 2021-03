Cultura: Monza celebra online il sommo poeta nel "Dantedì" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da giovedì 25 marzo per quattro giovedì consecutivi, sul canale Facebook dei Musei Civici, si potrà fruire di immagini, suoni, suggestioni e forme d'arte incentrate sulla figura di Dante Alighieri e la sua poetica. Si inizia giovedì 25 marzo con il video preview della mostra "Con Dante nel fumetto! Da Topolino a Geppo a Go Nagai", un viaggio a strisce nel mondo di Dante Alighieri, a cura del Comune di Monza in collaborazione con Fondazione "Franco Fossati" e WOW Spazio Fumetto. Da giovedì 1 aprile a giovedì 15 aprile tre video-appuntamenti, ognuno dei quali collegato ad una cantica della Divina Commedia, a cura del Circolo Arti Figurative di Monza. Il filo conduttore di questo lavoro è la creazione di suggestioni che rievocheranno gli scenari e le atmosfere della Divina Commedia. Si tratta di una lettura originale e multidisciplinare degli estratti più significativi del poema dantesco, attraverso lo scorrere di elaborazioni digitali di opere pittoriche, realizzate dagli artisti Tina Badolato, Maria Bonfadini, Alessia Caroli, Mariella Convertini Arosio, Francesca Dalla Torre, Caterina Faletra, Luigi Fusi, Tiziana Incorvaia, Angela Licini, Patrizia Lovati, Mikyart, Leonardo Monguzzi, Maria Porrini, Leonardo Puma, Rossella Riboldi, Pino Razza, Lina Segreto, Gianni Carlo Sioli e Luigi Valietti che si fondono con le interpretazioni di musiche di autore quali Massènet, Schumann, Satie, eseguite al pianoforte da Tiziana Incorvaia. Quando le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19 lo consentiranno, le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri a Monza proseguiranno con l'apertura della mostra "Con Dante nel fumetto! Da Topolino a Geppo a Go Nagai", presso la Galleria Civica; con la creazione della "Selva di Dante" in Piazza Trento e Trieste e con l'iniziativa di arte partecipata e di engagement social "Risveglia la chiocciola che c'è in te", caccia al tesoro di chioccioline in terracotta contenenti versi della Divina Commedia e condivisione social. (Com)