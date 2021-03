Roma: Pelonzi (Pd), bene dimissioni Di Manno, resta da chiarire posizione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi, in una nota dichiara: "Abbiamo appreso che in data odierna la dottoressa Di Manno si è dimessa dalla segreteria politica dell'assessore Montuori". "Resta da chiarire il fatto politico rilevante - aggiunge - la sindaca ha il controllo di ciò che succede in Campidoglio rispetto alle decisioni della sua Giunta e del cerchio dei fedelissimi che ha messo nei posti chiave dell'amministrazione? Ci domandiamo se la sindaca riesca a guidare l'amministrazione o subisca decisioni altrui. Il dato certo è che a Roma servono risposte urgenti e ad oggi arrivano solo slogan da campagna elettorale. Il Campidoglio non può essere usato come comitato elettorale sulla pelle dei romani. Vogliamo vederci chiaro. Il rischio è che partite importanti come ad esempio Ama, sociale, progetti per recovery plan siano fuori controllo e le scelte siano dettate più da strategie elettorali che per il bene della città". (Com)