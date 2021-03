Vaccini: Zampa (Pd), situazione preoccupante, Regione Lombardia si faccia aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono estremamente preoccupanti le notizie e le immagini che giungono in queste ore dalla regione Lombardia". Lo dichiara in una nota Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria del Pd, che osserva: "È in gioco la salute delle persone e quando servirebbero puntualità ed efficienza invece si passa da un fallimento all'altro mentre si accumulano ritardi nello sconcerto della popolazione. A questo punto, è evidente che la regione Lombardia ha bisogno di essere aiutata da parte del governo. Non riesce da sola a gestire l'emergenza e a uscire dal guado in cui si è da tempo arenata la sua sanità". "Il disastro di Aria, ennesimo doloroso fallimento del sistema sanitario lombardo, porta il nome del governatore Attilio Fontana e delle giunte di destra che lo hanno preceduto. Purtroppo è evidente da quanto sta accadendo, e da quanto accaduto, che è fallito il modello costruito in questi anni dalla Lega e da chi ha governato e governa la Regione. Un fallimento politico pagato purtroppo dai cittadini", conclude Zampa. (Com)