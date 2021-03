Roma: Giannini (Lega), giunta Raggi è pagina tragicomica della storia della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovevano portare onestà, meritocrazia e trasparenza nell'amministrazione della Capitale. Alla fine ci hanno portato soltanto mogli, fidanzate, parenti e amici. Alle dimissioni della compagna, devono far seguito adesso quelle dell'assessore Lemmetti e con lui dell'intera giunta". Lo dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. "Siamo al canto del cigno di un'amministrazione allo sbando che va cacciata con ignominia dalla nostra città. I cittadini romani meritano di meglio. La giunta Raggi è una pagina tragicomica nella storia della Città Eterna", conclude. (Com)