Francia: nuovo partito sovranista L'Avenir francais sostiene Le Pen a presidenziali del 2022

- Un centinaio di dissidenti provenienti dal partito sovranista Debout la France guidato da Nicolas Dupont Aignan ha creato una nuova formazione, L'Avenir francais, annunciando che sosterranno il Rassemblement National di Marine le Pen. Il coordinatore nazionale del nuovo partito, Jean-Philippe Tanguy, ha definito Le Pen come la "candidata naturale" per le prossime elezioni presidenziali del 2022 durante una conferenza stampa. Le Pen, che era presente all'incontro, ha dichiarato che l'atteggiamento del suo partito non è "egemonico ma partenariale". La futura candidata dell'estrema destra francese si è poi detta "pronta" al "compromesso".(Frp)