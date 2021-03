Decreto Sostegni: Nastri (Fd'I), ripartizione risorse penalizza settore montagna Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "II decreto Sostegni rischia di trasformarsi in una beffa per il settore della montagna in Piemonte. Infatti, dei 700 milioni i nostri operatori rischiano di riceverne soltanto una piccola parte a causa dei parametri stabiliti dal governo. Distribuire, infatti, gli aiuti secondo le presenze turistiche del 2019 significa penalizzare il Piemonte che ha un turismo basato sulle seconde case e sugli affitti a lungo termine. Piuttosto è necessario, come chiede da tempo Fratelli d'Italia, riferirsi alle perdite di fatturato in termini reali. Su questo va fatta la distribuzione delle risorse, che senza dubbio rappresenta un parametro più neutro è corretto. Al Senato, perciò, presenterò un emendamento al fine di impedire che il nostro settore della Montagna assista non soltanto al danno, economico, ma anche alla beffa di risorse modeste". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastri, vicecoordinatore vicario di Fd'I in Piemonte. (com)