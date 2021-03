Cina: Castaldo (M5s), misure Pechino contro persone Ue di rappresaglia inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure cinesi sono incomprensibili, sbagliate e inaccettabili. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Le misure di rappresaglia decise dalla Cina verso cinque europarlamentari, cinque deputati di Stati membri dell'Unione europea e la sottocommissione per i Diritti umani del Parlamento europeo sono incomprensibili, sbagliate e inaccettabili. Il Parlamento europeo non smetterà mai di essere faro e voce libera della difesa dei diritti umani nel mondo. A tutti i colleghi va la nostra piena solidarietà", ha dichiarato Castaldo in una nota. "Già nel 2019, assegnando il premio (per la libertà di pensiero del Parlamento europeo) Sakharov a Ilham Tohti che si è speso per vent'anni a difesa del suo popolo, gli Uiguri, vittima di una pesantissima repressione da parte delle autorità cinesi, il Parlamento europeo aveva preso una posizione netta e coraggiosa", ha ricordato. (segue) (Beb)