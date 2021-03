Industria: Lollobrigida (Fd'I), in Parlamento mozione per salvare settore siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha annunciato: "Fratelli d'Italia porterà in Parlamento una mozione che delinei le linee strategiche per rilanciare il settore siderurgico della nostra nazione. Un comparto importante che deve ripartire dalla sicurezza - ha continuato il parlamentare -, guardando allo stesso tempo all'ambiente e allo sviluppo economico". Intervenendo al web meeting "Siderurgia asset strategico per il Paese", promosso da Fratelli d'Italia, Lollobrigida ha aggiunto: "L'Italia non può rinunciare alla produzione di acciaio: chiediamo un piano nazionale per la transizione ecologica e quella industriale. Bisogna sfruttare le risorse europee per salvaguardare l'occupazione e per migliorare i trasporti: troppo spesso collegamenti insufficienti hanno penalizzato l'intera filiera produttiva. Desidero ringraziare il senatore Adolfo Urso, responsabile dipartimento Impresa Fd'I - ha concluso Lollobrigida -, per aver organizzato questo incontro sul futuro del settore". (Rin)