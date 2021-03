Sociale: Acli Roma, al via corso formazione 40 promotori volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi il corso di formazione per promotori sociali, promosso dal patronato e dalle Acli di Roma aps al fine di formare 40 volontari che potranno poi assistere chi ha bisogno nell'esigibilità dei diritti. "Una figura, quella del promotore sociale, riconosciuta dal ministero del Lavoro e che caratterizza in maniera distintiva il Patronato Acli come forma speciale di volontariato con caratteristiche specifiche che vanno dalle conoscenze e competenze specialistiche alla capacità di accoglienza, ascolto e cura". Lo comunica in una nota Acli Roma. "Il corso è frutto dell'impegno delle Acli di Roma in questo periodo di pandemia che si è articolato con il sostegno concreto ai bisogni emergenti ma anche con un'importante attività di ascolto del territorio con oltre 500 mila persone accolte telefonicamente attraverso il servizio di segretariato sociale e gli sportelli di Caf e Patronato - spiega la nota di Acli Roma - da cui è emersa la grande necessità di andare oltre l'immediata risposta ai bisogni materiali delle persone. I 40 volontari che parteciperanno al corso verranno formati dagli esperti provenienti dal patronato e da tutto il sistema Acli di Roma e saranno poi attivi sul territorio della Capitale, in particolare nelle zone più periferiche e di provincia. Il corso si svolgerà interamente online per rispettare le vigenti normative anti-Covid". (segue) (Com)