Sociale: Acli Roma, al via corso formazione 40 promotori volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un periodo così drammatico - aggiunge Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - in cui alla crisi sanitaria si è accompagnata una crisi anche economica, sociale e del lavoro, dal nostro piccolo osservatorio abbiamo visto moltiplicarsi i bisogni e le difficoltà delle persone, ma in questo quadro a tinte fosche abbiamo anche sperimentato la bellezza della solidarietà, del mutuo aiuto e del dono. Tante sono state le persone che hanno deciso di donarsi, e di mettersi in gioco per aiutare i meno fortunati, una buona notizia a cui abbiamo voluto dare seguito con questa iniziativa che potrà dare frutti per la comunità anche al termine del periodo di pandemia". (segue) (Com)