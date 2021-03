Sociale: Acli Roma, al via corso formazione 40 promotori volontari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andare oltre l’emergenza - aggiunge Borzì - risponde pienamente al modello di azione sociale delle Acli di Roma, che dalla risposta ai bisogni primari passa a prendere in carico la persona a tutto tondo, coinvolgendola anche in percorsi di politica attiva, in attività aggregative, e anche aiutandola nell'esigibilità dei diritti. Tante persone in difficoltà, confrontandosi con i nostri esperti, hanno scoperto di avere diritto ad agevolazioni o a sostegni di cui non erano a conoscenza e che spesso hanno cambiato le loro vite - spiega -. I 40 promotori sociali che usciranno da questo corso andranno fin da subito a supporto della popolazione, sperando di riuscire a supportare sempre più persone che, anche a causa della pandemia, stanno attraversando momenti di estrema difficoltà e fragilità". (segue) (Com)