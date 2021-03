Turchia: Papatheu (FI), ritiro da Convenzione Istanbul errore gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul è un errore gravissimo, una mossa sbagliata e costituisce una pericolosa marcia indietro. Un atto da condannare con fermezza". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere, Urania Papatheu, in merito alla decisione delle autorità di Ankara di ritirare la propria adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa, siglata dieci anni fa, nel 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. "Gli ultimi dati parlano purtroppo di un aumento nel mondo, durante il periodo della pandemia da Covid-19, degli episodi di violenza domestica e femminicidio", aggiunge l’esponente di FI, secondo cui quanto stabilito dal governo turco "è inaccettabile. Per questo - conclude Papatheu - occorre un’iniziativa politica ad ampio raggio, trasversale. Ecco perché, insieme all’intergruppo Donne, Diritti e Pari opportunità della Camera dei deputati, chiediamo un incontro urgente sull’argomento, qui a Palazzo Madama, all’ambasciatore turco nel nostro Paese".(Com)