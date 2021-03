Tabacco: Vaccaro (M5s), dare tempo a settore per adeguarsi a nuova normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le nuove nome inserite in manovra 2021 per l'industria dei succedanei dei prodotti da fumo, tra cui le sigarette elettroniche, si è aperta una nuova era in tema di imposte di consumo, di contrassegni di legittimazione e di avvertenze in lingua italiana. Dal primo aprile la norma diverrà realtà, senza però che le aziende del segmento abbiano avuto tempo e modo di adeguare gli impianti produttivi al nuovo corso”. Lo afferma, in una nota, il senatore del M5s Sergio Vaccaro. “Pertanto - aggiunge - invitiamo il governo a dare tempo congruo al comparto per completare questo adeguamento, e per consentire all'industria di smaltire i prodotti in stock, così da evitare possibili mancanze di approvvigionamento dei prodotti sul mercato, con conseguente perdita di gettito. Concedere ulteriore tempo a questo settore produttivo è indispensabile".(com)