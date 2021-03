Usa-Arabia Saudita: colloquio telefonico Blinken-Faisal bin Farhan, focus su Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Yemen è stata l’argomento al centro della conversazione telefonica avvenuta oggi tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, secondo quanto riporta il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “Il segretario Blinken ha ribadito il nostro impegno a sostenere la difesa dell'Arabia Saudita e ha condannato fermamente i recenti attacchi contro il territorio saudita da parte di gruppi allineati con l'Iran nella regione. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno discusso la stretta collaborazione tra i due Paesi per sostenere gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, e dell'inviato speciale degli Stati Unit, Tim Lenderking, per porre fine al conflitto in Yemen, a partire dalla necessità di un impegno di tutte le parti per un cessate il fuoco e l’accesso agli aiuti umanitari”, riferisce il portavoce della diplomazia statunitense Price. (segue) (Nys)