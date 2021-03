Usa-Arabia Saudita: colloquio telefonico Blinken-Faisal bin Farhan, focus su Yemen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita ha annunciato in una conferenza stampa una nuova iniziativa di pace per porre fine alla guerra in Yemen. In una conferenza stampa, il ministro saudita ha sottolineato che la nuova iniziativa include un cessate il fuoco a livello nazionale sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri saudita ha dichiarato che la coalizione militare guidata da Riad provvederà alla rimozione del blocco presso il porto di Al Hodeidah, precisando che le entrate fiscali derivanti dal traffico marittimo portuale saranno depositate presso un conto bancario congiunto presso la Banca centrale yemenita, e "consentirà la riapertura dell'aeroporto di Sana’a a un numero specifico di destinazioni regionali e internazionali dirette". Il ministro ha aggiunto che "l'iniziativa saudita include il rilancio dei colloqui politici per porre fine alla crisi dello Yemen", sottolineando che "il cessate il fuoco inizierà non appena i ribelli sciiti Houthi accetteranno l'iniziativa". (segue) (Nys)